УЕФА опубликовал символическую сборную Евро-2020

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УЕФА опубликовал символическую сборную Евро-2020

Стал известен состав символической сборной Евро-2020 по версии УЕФА.

В команду включены 5 представителей сборной Италии, 3 футболиста из сборной Англии, а также по одному игроку из Испании, Дании и Бельгии.

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма;

Защитники: Леонардо Спинаццола, Харри Магуайр, Леонардо Бонуччи, Кайл Уокер;

Полузащитники: Педри, Жоржиньо, Пьер-Эмиль Хейбьерг;

Нападающие: Рахим Стерлинг, Федерико Кьеза, Ромелу Лукаку.

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