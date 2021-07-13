УЕФА опубликовал символическую сборную Евро-2020
Стал известен состав символической сборной Евро-2020 по версии УЕФА.
В команду включены 5 представителей сборной Италии, 3 футболиста из сборной Англии, а также по одному игроку из Испании, Дании и Бельгии.
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма;
Защитники: Леонардо Спинаццола, Харри Магуайр, Леонардо Бонуччи, Кайл Уокер;
Полузащитники: Педри, Жоржиньо, Пьер-Эмиль Хейбьерг;
Нападающие: Рахим Стерлинг, Федерико Кьеза, Ромелу Лукаку.
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