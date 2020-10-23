УЕФА опубликовал символическую сборную недели в Лиге Европы

Стал известен состав символической сборной 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

Вратарь: Доминик Ливакович ("Динамо Загреб");

Защитники: Джеймс Тавернье ("Рейнджерс"), Давид Луиз ("Арсенал"), Хуан Фойт ("Вильяреал"), Симен Юклеред ("Антверпен");

Полузащитники: Карим Беллараби ("Байер"), Кристоф Баумгартнер ("Хоффенхайм"), Надим Амири ("Байер"), Такефуса Кубо ("Вильяреал");

Нападающие: Дарвин Нуньес ("Бенфика"), Юсуф Языджи ("Лилль").

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