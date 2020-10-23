УЕФА опубликовал символическую сборную недели в Лиге Европы
Стал известен состав символической сборной 1-го тура группового этапа Лиги Европы.
Вратарь: Доминик Ливакович ("Динамо Загреб");
Защитники: Джеймс Тавернье ("Рейнджерс"), Давид Луиз ("Арсенал"), Хуан Фойт ("Вильяреал"), Симен Юклеред ("Антверпен");
Полузащитники: Карим Беллараби ("Байер"), Кристоф Баумгартнер ("Хоффенхайм"), Надим Амири ("Байер"), Такефуса Кубо ("Вильяреал");
Нападающие: Дарвин Нуньес ("Бенфика"), Юсуф Языджи ("Лилль").
Дарвин, Кубо, Давид Луис...— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 23, 2020
Встречайте Команду недели #ЛигаЕвропы! @FedExEurope pic.twitter.com/LgvIfrg2VV
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|7
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|Ференцварош
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|Харт оф Мидлотиан
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|3
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|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
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|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
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|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
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|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0