УЕФА опубликовал символическую сборную сезона Лиги чемпионов

Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

УЕФА опубликовал символическую сборную сезона-2020/21 в Лиге чемпионов. Состав определили технические наблюдатели.

Вратари: Тибо Куртуа ("Реал"), Эдерсон ("Манчестер Сити"), Эдуар Менди ("Челси").

Защитники: Сесар Аспиликуэта ("Челси"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Маркиньос ("ПСЖ"), Антонио Рюдигер ("Челси"), Бен Чилуэлл ("Челси"), Давид Алаба ("Бавария").

Полузащитники: Жоржинью ("Челси"), Мэйсон Маунт ("Челси"), Н'Голо Канте ("Челси"), Кевин де Брейне ("Манчестер Сити"), Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити"), Лука Модрич ("Реал"), Сержиу Оливейра ("Порту"), Фил Фоден ("Манчестер Сити").

Нападающие: Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд), Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Карим Бензема ("Реал"), Неймар ("Пари Сен-Жермен"), Лионель Месси ("Барселона").

Напомним, что поюедителем турнира стал лондонский "Челси", который в финале обыграл "Манчестер Сити" со счетом 1:0.

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