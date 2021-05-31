УЕФА опубликовал символическую сборную сезона Лиги чемпионов
Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен
УЕФА опубликовал символическую сборную сезона-2020/21 в Лиге чемпионов. Состав определили технические наблюдатели.
Вратари: Тибо Куртуа ("Реал"), Эдерсон ("Манчестер Сити"), Эдуар Менди ("Челси").
Защитники: Сесар Аспиликуэта ("Челси"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Маркиньос ("ПСЖ"), Антонио Рюдигер ("Челси"), Бен Чилуэлл ("Челси"), Давид Алаба ("Бавария").
Полузащитники: Жоржинью ("Челси"), Мэйсон Маунт ("Челси"), Н'Голо Канте ("Челси"), Кевин де Брейне ("Манчестер Сити"), Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити"), Лука Модрич ("Реал"), Сержиу Оливейра ("Порту"), Фил Фоден ("Манчестер Сити").
Нападающие: Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд), Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Карим Бензема ("Реал"), Неймар ("Пари Сен-Жермен"), Лионель Месси ("Барселона").
Напомним, что поюедителем турнира стал лондонский "Челси", который в финале обыграл "Манчестер Сити" со счетом 1:0.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4