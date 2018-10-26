УЕФА опубликовала команду недели Лиги Европы

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УЕФА опубликовала команду недели Лиги Европы

УЕФА в своём официальном твиттере опубликовала символическую сборную по итогам третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Вратарь: Андрес Фернандес ("Вильярреал");

Защитники: Габриэль Меркадо ("Севилья"), Мишель Нгаде-Нгаджюи ("Славия"), Уоллас дос Сантос ("Лацио"), Василис Торосидис ("Олимпиакос");

Полузащитники: Закария Баккали ("Андерлехт"), Джованни Ло Чельсо ("Бетис"), Рубен Лофтус-Чик ("Челси"), Филип Костич ("Айнтрахт");

Нападающие: Михаэль Фрай ("Фенербахче"), Мунас Даббур ("Ред Булл"). 

Не пропустите: Лофтус-Чик признан лучшим игроком недели в Лиге Европы. | http://soccernews.ru

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