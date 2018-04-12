УЕФА опубликовала команду недели в Лиге Чемпионов

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УЕФА опубликовала команду недели в Лиге Чемпионов

УЕФА опубликовала символическую сборную Лиги Чемпионов по итогам текущей недели.

Вратарь: Давид Сория ("Севилья"); 

Защитники: Александар Коларов, Костас Манолас (оба - "Рома"), Матс Хуммельс, Хави Мартинес (оба - "Бавария"), Клеман Лангле ("Севилья");

Полузащитники: Даниэле де Росси ("Рома"), Блез Матюиди ("Ювентус");

Нападающие: Марио Манджукич ("Ювентус"), Эдин Джеко ("Рома"), Мохамед Салах ("Ливерпуль").

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