УЕФА опубликовала команду недели в Лиге Европы, в состав включён игрок ЦСКА

УЕФА опубликовала команду текущей недели в Лиге Европы. Стоит отметить, что в состав символической сборной включён защитник ЦСКА Кирилл Набабкин.

Вратарь: Руй Патрисиу ("Спортинг");

Защитники: Кирилл Набабкин (ЦСКА), Себастьян Коатес ("Спортинг"), Лоран Косиельни ("Арсенал"), Хироки Сакаи ("Марсель");

Полузащитники: Флориан Товен, Димитри Пайе (оба - "Марсель"), Амаду Эдара ("Ред Булл Зальцбург"), Мохамед Эль-Ненни ("Арсенал");

Нападающие: Фреди Монтеро ("Спортинг"), Дэнни Уэлбек ("Арсенал").

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