УЕФА опубликовала команду сезона в Лиге Чемпионов
УЕФА в своём твиттере опубликовала команду сезона 2017/18 в Лиге Чемпионов. Стоит отметить, что эта символическая сборная состоит из 18 футболистов.
Вратари: Алиссон ("Рома"), Кейлор Навас ("Реал");
Защитники: Рафаэль Варан, Марсело, Серхио Рамос (все - "Реал"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Джошуа Киммих ("Бавария"), Джорджио Кьеллини ("Ювентус");
Полузащитники: Каземиро, Тони Кроос, Лука Модрич (все - "Реал"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Хамес Родригес ("Бавария");
Нападающие: Мохамед Салах, Роберто Фирмино (оба - "Ливерпуль"), Эдин Джеко ("Рома"), Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал").
Не пропустите: Больше Роналду кубок чемпионов выигрывали только два клуба. | http://soccernews.ru
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