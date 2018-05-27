УЕФА опубликовала команду сезона в Лиге Чемпионов

УЕФА в своём твиттере опубликовала команду сезона 2017/18 в Лиге Чемпионов. Стоит отметить, что эта символическая сборная состоит из 18 футболистов.

Вратари: Алиссон ("Рома"), Кейлор Навас ("Реал");

Защитники: Рафаэль Варан, Марсело, Серхио Рамос (все - "Реал"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Джошуа Киммих ("Бавария"), Джорджио Кьеллини ("Ювентус");

Полузащитники: Каземиро, Тони Кроос, Лука Модрич (все - "Реал"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Хамес Родригес ("Бавария");

Нападающие: Мохамед Салах, Роберто Фирмино (оба - "Ливерпуль"), Эдин Джеко ("Рома"), Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал").

Не пропустите: Больше Роналду кубок чемпионов выигрывали только два клуба. | http://soccernews.ru