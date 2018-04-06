УЕФА опубликовала символическую сборную недели в Лиге Чемпионов

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УЕФА опубликовала символическую сборную недели в Лиге Чемпионов

УЕФА на своём официальном сайте опубликовала символическую сборную текущей недели в Лиге Чемпионов.

Вратарь: Лорис Кариус ("Ливерпуль");

Защитники: Дани Карвахаль ("Реал"), Жерар Пике ("Барселона"), Марсело ("Реал"); 

Полузащитники: Пабло Сарабия ("Севилья"), Алекс Окслейд-Чемберлен ("Ливерпуль"), Тьяго Алькантара ("Бавария"), Франк Рибери ("Бавария");

Нападающие: Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Криштиану Роналду ("Реал"), Луис Суарес ("Барселона").

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