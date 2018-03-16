УЕФА опубликовала символическую сборную недели в Лиге Европы

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УЕФА опубликовала символическую сборную недели в Лиге Европы

УЕФА опубликовала символическую сборную недели в Лиге Европы по итогам ответных матчей 1/8 финала турнира.

Вратарь: Алеш Грушка ("Виктория Плзень"); 

Защитники: Стефан де Врей, Луис Фелипе (оба - "Лацио"), Филипе Луис ("Атлетико"), Бернардо ("РБ Лейпциг"); 

Полузащитники: Лукас Окампос ("Марсель"), Родриго Батталья ("Спортинг"), Лукас Лейва ("Лацио"), Анхель Корреа ("Атлетико"); 

Нападающие: Дэнни Уэлбек ("Арсенал"), Марек Бакош ("Виктория Плзень").

Стоит отметить, что в символическую сборную не был включён хавбек ЦСКА Александр Головин, который признан лучшим игроком недели в Лиге Европы. | http://soccernews.ru

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