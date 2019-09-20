УЕФА опубликовала символическую сборную недели в Лиге Европы

Стал известен состав символической сборной по итогам первого тура группового этапа Лиги Европы.

Вратарь: Эмилиано Мартинес ("Арсенал");

Защитники: Антон Недялков ("Лудогорец"), Калум Чемберс ("Арсенал"), Аксель Туанзебе ("Манчестер Юнайтед"), Борна Баришич ("Рейнджерс");

Полузащитники: Букайо Сака ("Арсенал"), Бибрас Натхо ("Партизан"), Никола Дзаньоло ("Рома"), Кевин Буа ("Базель");

Нападающие: Клаудиу Кешеру ("Лудогорец"), Андраж Шпорар ("Слован").

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