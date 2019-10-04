УЕФА опубликовала символическую сборную недели в Лиге Европы

Стал известен состав команды недели Лиги Европы, куда были включены игроки, наиболее ярко проявившие себя во втором туре группового этапа турнира.

Вратарь: Пламен Илиев ("Лудогорец");

Защитники: Боли Болинголи-Мбомбо ("Селтик"), Рафаэл Форстер ("Лудогорец"), Эван Ндика ("Айнтрахт"), Киран Тирни ("Арсенал");

Полузащитники: Мохамед Эльюнусси ("Селтик"), Дани Кинтана ("Карабах"), Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Габриэл Мартинелли ("Арсенал");

Нападающие: Дониэлл Мален (ПСВ), Садик Умар ("Партизан").

Не пропустите: УЕФА объявила номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. | http://soccernews.ru