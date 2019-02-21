УЕФА опубликовала список номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов.

На награду претендуют Джейсон Денайер ("Лион"), Тьяго Алькантара ("Бавария"), Диего Годин ("Атлетико") и Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити").

Стоит отметить, что англичанин и уругваец забили по голу в ворота "Шальке" и "Ювентуса" соответственно.

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.

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