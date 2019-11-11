УЕФА опубликовала заявление о расистском скандале на матче "Шахтёр" - "Динамо"

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УЕФА опубликовала заявление о расистском скандале на матче "Шахтёр" - "Динамо"

В УЕФА отреагировали на скандальный инцидент, произошедший во время матча 14-го тура УПЛ между "Шахтёром" и киевским "Динамо".

Напомним, что фанаты столичной команды оскорбляли игроков "горняков" на расовой почве.

"Союз европейских футбольных ассоциаций осуждает любое проявление дискриминации, в том числе расизма. Борьба за искоренение расизма, дискриминации и нетерпимости в футболе является одним из главных приоритетов для нашей организации, и УЕФА осуждает все расовые злоупотребления и проявляет абсолютную нетерпимость к любым формам расизма и дискриминации", - говорится в заявлении организации.

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