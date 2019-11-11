УЕФА опубликовала заявление о расистском скандале на матче "Шахтёр" - "Динамо"
В УЕФА отреагировали на скандальный инцидент, произошедший во время матча 14-го тура УПЛ между "Шахтёром" и киевским "Динамо".
Напомним, что фанаты столичной команды оскорбляли игроков "горняков" на расовой почве.
"Союз европейских футбольных ассоциаций осуждает любое проявление дискриминации, в том числе расизма. Борьба за искоренение расизма, дискриминации и нетерпимости в футболе является одним из главных приоритетов для нашей организации, и УЕФА осуждает все расовые злоупотребления и проявляет абсолютную нетерпимость к любым формам расизма и дискриминации", - говорится в заявлении организации.
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|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|14
|40
|2
|Заря Луганск
|14
|28
|3
|Десна Чернигов
|14
|27
|4
|Динамо Киев
|14
|27
|5
|Александрия
|14
|24
|6
|Мариуполь
|14
|17
|7
|Олимпик Донецк
|14
|15
|8
|Колос Ковалёвка
|14
|14
|9
|Dnipro-1
|14
|12
|10
|Карпаты Львов
|14
|11
|11
|Львов
|14
|11
|12
|Ворскла
|14
|8