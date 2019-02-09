УЕФА ошиблась с анонсом матча "Зенита"

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УЕФА ошиблась с анонсом матча "Зенита"

Пресс-служба Лиги Европы в твиттере ошиблась с превью к матчу 1/16 финала турнира между "Фенербахче" и "Зенитом".

В списке игроков "Зенита" на матч значился Доменико Кришито, который уже полгода играет за "Дженоа". 

Кришито выступал в составе "Зенита" с 2011 по 2018 год. Всего за сине-бело-голубых он отметился 20 голами и 30 ассистами. Летом 2018 года игрок перешел "Дженоа".

Первая встреча "Зенита" с "Фенербахче" состоится 12 февраля в Стамбуле.

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