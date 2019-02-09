УЕФА ошиблась с анонсом матча "Зенита"
Пресс-служба Лиги Европы в твиттере ошиблась с превью к матчу 1/16 финала турнира между "Фенербахче" и "Зенитом".
В списке игроков "Зенита" на матч значился Доменико Кришито, который уже полгода играет за "Дженоа".
Кришито выступал в составе "Зенита" с 2011 по 2018 год. Всего за сине-бело-голубых он отметился 20 голами и 30 ассистами. Летом 2018 года игрок перешел "Дженоа".
Первая встреча "Зенита" с "Фенербахче" состоится 12 февраля в Стамбуле.
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|Команда
|М
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|3
|ЦСКА Москва
|17
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|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
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|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
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|Арсенал Тула
|17
|20
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|Динамо Москва
|17
|20
|13
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|16
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|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
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|17
|10