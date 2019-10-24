УЕФА оштрафовал Францию на 20 тысяч евро за нарушения перед матчем с Албанией

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УЕФА оштрафовал Францию на 20 тысяч евро за нарушения перед матчем с Албанией

УЕФА оштрафовал Францию на 20 тысяч евро из-за нарушений перед матчем отбора Евро-2020 с Албанией. Об этом сообщает RFI.

Напомним, перед игрой организаторы перепутали гимн Албании с Андоррой. Произошла заминка, так как запись нужно было переключить. В итоге встреча началась с задержкой.

Футболисты сборной Албании отказывались начинать матч, пока не услышат гимн своей страны.

После инцидента президент Франции Эммануэль Макрон и главный тренер сборной Дидье Дешам извинились перед сборной Албании.

Тот матч завершился в пользу сборной Франции - 4:1.

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