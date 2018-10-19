УЕФА оштрафовала ЦСКА
УЕФА оштрафовала ЦСКА в связи с нарушением правил безопасности после матча второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Реала".
Причиной наказания стала блокировка лестничных проходов на стадионе. Сумма взыскания составила 12 тысяч евро.
Напомним, что матч завершился минимальной победой ЦСКА благодаря голу Николы Влашича в дебюте встречи.
По итогам двух туров армейцы лидируют в своей группе, имея в активе 4 очка.
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