УЕФА оштрафовала "Краснодар" из-за Мусаева
"Краснодар" подвергся санкциям со стороны УЕФА, сообщают российские СМИ.
"Быки" наказаны штрафом в размере 50 тысяч евро за то, что их главный тренер Мурад Мусаев работал без необходимой лицензии.
Также УЕФА оставила в силе запрет 35-летнему специалисту руководить командой в еврокубковых матчах.
Мусаев возглавляет "Краснодар" с апреля 2018 года. Под его руководством южане финишировали на третьем месте в РПЛ в прошлом сезоне.
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