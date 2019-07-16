УЕФА оштрафовала "Краснодар" из-за Мусаева

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УЕФА оштрафовала "Краснодар" из-за Мусаева

"Краснодар" подвергся санкциям со стороны УЕФА, сообщают российские СМИ.

"Быки" наказаны штрафом в размере 50 тысяч евро за то, что их главный тренер Мурад Мусаев работал без необходимой лицензии.

Также УЕФА оставила в силе запрет 35-летнему специалисту руководить командой в еврокубковых матчах.

Мусаев возглавляет "Краснодар" с апреля 2018 года. Под его руководством южане финишировали на третьем месте в РПЛ в прошлом сезоне.

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