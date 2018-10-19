УЕФА оштрафовала "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедваленсияуефа

УЕФА оштрафовала "Манчестер Юнайтед"

УЕФА оштрафовала "Манчестер Юнайтед" за задержку матча второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Валенсии".

"Красные дьяволы" будут вынуждены заплатить 15 тысяч евро за опоздание на вышеуказанный поединок, который в итоге начался на 5 минут позже, чем планировалось.

Напомним, что причиной произошедшего в "МЮ" назвали пробку на дороге.

Матч между "Валенсией" и "Юнайтед" завершился нулевой ничьей.

Не пропустите: УЕФА оштрафовала ЦСКА. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" объявила о первом зимнем трансфере

"Барселона" объявила о первом зимнем трансфере

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 23 11
Полная таблица

топ-5 тегов