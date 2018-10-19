УЕФА оштрафовала "Манчестер Юнайтед"
УЕФА оштрафовала "Манчестер Юнайтед" за задержку матча второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Валенсии".
"Красные дьяволы" будут вынуждены заплатить 15 тысяч евро за опоздание на вышеуказанный поединок, который в итоге начался на 5 минут позже, чем планировалось.
Напомним, что причиной произошедшего в "МЮ" назвали пробку на дороге.
Матч между "Валенсией" и "Юнайтед" завершился нулевой ничьей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11