УЕФА оштрафовала "Манчестер Юнайтед" за задержку матча второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Валенсии".

"Красные дьяволы" будут вынуждены заплатить 15 тысяч евро за опоздание на вышеуказанный поединок, который в итоге начался на 5 минут позже, чем планировалось.

Напомним, что причиной произошедшего в "МЮ" назвали пробку на дороге.

Матч между "Валенсией" и "Юнайтед" завершился нулевой ничьей.

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