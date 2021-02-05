УЕФА отказал "Аяксу" в дозаявке Аллера на Лигу Европы
УЕФА не разрешил "Аяксу" исправить ошибку, в результате которой самый дорогой новичок в истории клуба Себастьян Аллер оказался вне заявки на плей-офф Лиги Европы.
Амстердамский клуб сообщил, что обращался по этому поводу в Союз европейских футбольных ассоциаций, но исключение для них решили не делать.
Покупка француза в минувшем январе стала самым дорогим трансфером в истории "Аякса". Клуб заплатил за новичка 22,5 миллиона евро.
Аллер результативно стартовал в составе голландского гранда, забив 2 гола и отдав 4 ассиста в 7 матчах.
В 1/16 финала Лиги Европы "Аякс" сразится с французским "Лиллем".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23