УЕФА отказал "Аяксу" в дозаявке Аллера на Лигу Европы

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УЕФА отказал "Аяксу" в дозаявке Аллера на Лигу Европы

УЕФА не разрешил "Аяксу" исправить ошибку, в результате которой самый дорогой новичок в истории клуба Себастьян Аллер оказался вне заявки на плей-офф Лиги Европы.

Амстердамский клуб сообщил, что обращался по этому поводу в Союз европейских футбольных ассоциаций, но исключение для них решили не делать.

Покупка француза в минувшем январе стала самым дорогим трансфером в истории "Аякса". Клуб заплатил за новичка 22,5 миллиона евро.

Аллер результативно стартовал в составе голландского гранда, забив 2 гола и отдав 4 ассиста в 7 матчах.

В 1/16 финала Лиги Европы "Аякс" сразится с французским "Лиллем".

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