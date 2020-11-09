УЕФА отказал России в проведении молодежного чемпионата Европы

Молодежный чемпионат Европы в 2021 году пройдет в Венгрии и Словении, как и планировалось, сообщает Sport24.

По сведениям издания, УЕФА отклонил заявку России о проведении мини-турнира группы D финальной стадии Евро-2021 в случае попадания молодежной сборной России в данную группу. Россияне предлагали провести матчи на стадионах "Краснодар" и "Краснодар-2".

Жеребьевка группового этапа молодежного Евро-2021 состоится 10 декабря 2020 года.

Напомним, что молодежная сборная России сыграет в финальной стадии чемпионата Европы впервые за последние восемь лет.

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