УЕФА отказался от иска к пиццерии из-за Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался от иска к немецкой пиццерии из-за названия пиццы "Лига шампиньонов", сообщает Hessischer Rundfunk.
Изначально УЕФА потребовал от пиццерии изменить название пиццы, так как оно созвучно с названием турнира Лига Чемпионов. Впрочем, затем европейские футбольные чиновники приняли отказаться от претензий из-за большого внимания прессы к инциденту.
"Сотрудник юридической защиты бренда Лиги чемпионов действовал слишком горячо и поспешно. Лига чемпионов может благополучно существовать вместе с этой вкусно звучащей пиццей", – сообщили в УЕФА.
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