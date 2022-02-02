УЕФА отказался от иска к пиццерии из-за Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался от иска к немецкой пиццерии из-за названия пиццы "Лига шампиньонов", сообщает Hessischer Rundfunk.

Изначально УЕФА потребовал от пиццерии изменить название пиццы, так как оно созвучно с названием турнира Лига Чемпионов. Впрочем, затем европейские футбольные чиновники приняли отказаться от претензий из-за большого внимания прессы к инциденту.

"Сотрудник юридической защиты бренда Лиги чемпионов действовал слишком горячо и поспешно. Лига чемпионов может благополучно существовать вместе с этой вкусно звучащей пиццей", – сообщили в УЕФА.

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