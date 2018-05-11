УЕФА отклонила апелляцию на дисквалификацию Симеоне

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УЕФА отклонила апелляцию на дисквалификацию Симеоне

УЕФА отклонила апелляцию на дисквалификацию главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне, сообщает официальный сайт организации.

Напомним, что аргентинский наставник "матрасников" был наказан четырёхматчевым баном за оскорбление арбитра в первом матче полуфинала Лиги Европы с "Арсеналом".

Таким образом, Симеоне пропустит финал турнира против "Марселя", который состоится 16 мая.

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