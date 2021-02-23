УЕФА открыл дело по поводу оскорблений в адрес Ибрагимовича фанатами "Црвены Звезды"

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УЕФА открыл дело по поводу оскорблений в адрес Ибрагимовича фанатами "Црвены Звезды"УЕФА будут расследовать ситуацию с оскорблениями в адрес нападающего "Милана" Златана Ибрагимовича фанатами "Црвены Звезды" во время первой встречи команд в 1/16 финала Лиги Европы (2:2), сообщает Associated Press.

Форвард весь матч провел на скамейке запасных и слышал, что кричали фанаты сербского клуба в его адрес. В твиттере появилось видео, на котором слышны оскорбительные выкрики, но Златан не реагировал на них.

Отмечается, что одним из выражений, звучавших с трибун, было слово "балиджа" – оскорбление для боснийских мусульман. Златан родился в Швеции в семье боснийского мусульманина и хорватки.

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