УЕФА открыл дело по поводу оскорблений в адрес Ибрагимовича фанатами "Црвены Звезды"

УЕФА будут расследовать ситуацию с оскорблениями в адрес нападающего "Милана" Златана Ибрагимовича фанатами "Црвены Звезды" во время первой встречи команд в 1/16 финала Лиги Европы (2:2), сообщает Associated Press.

Форвард весь матч провел на скамейке запасных и слышал, что кричали фанаты сербского клуба в его адрес. В твиттере появилось видео, на котором слышны оскорбительные выкрики, но Златан не реагировал на них.