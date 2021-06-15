УЕФА открыл дело против Арнаутовича за оскорбления на национальной почве

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УЕФА открыл дело против Арнаутовича за оскорбления на национальной почвеФото: инстаграм Арнаутовича/Автор неизвестен

После матча Евро-2020 между сборными Австрии и Северной Македонии (3:1) УЕФА открыл дело в отношении форварда австрийцев Марко Арнаутовича.

Организация сообщила, что для изучения ситуации был назначен инспектор. Он проведет расследования инцидента с участием Арнаутовича, который произошел в матче.

Напомним, что после матча Арнаутовича обвинили в том, что он оскорбил игроков Северной Македонии Эгзона Бейтулаи, у которого есть албанские корни, и Эзджана Алиоски (как отмечали СМИ, ему Арнаутович сказал: "Я **** твою албанскую мать").

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