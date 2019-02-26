УЕФА открыл дело против "Барселоны"

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УЕФА открыл дело против "Барселоны"

Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело против "Барселоны". Об этом сообщает официальный сайт организации.

Каталонский клуб обвиняется в ненадлежащей организации матча Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (1:1), который прошел 11 декабря 2018 года.

Стоит отметить, что инициатором расследования стал английский клуб, который пожаловался в УЕФА.

Рассмотрение дела состоится 28 февраля.

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