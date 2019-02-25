УЕФА открыл дело против Симеоне

УЕФА в ближайшее время рассмотрит поведение наставника "Атлетико" Диего Симеоне на матче против "Ювентуса" (2:0).

Как сообщает официальный сайт УЕФА, аргентинского специалиста обвиняют в неспортивном поведении. Симеоне ждет наказание вплоть до дисквалификации.

Напомним, что во время празднования гола Симеоне показывал неприличный жест, означающий, что у его команды есть яйца.

Кроме того, наказать могут и сам клуб, так как фанаты "матрасников" бросали на поле посторонние предметы и блокировали лестничные проходы на стадионе.

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