УЕФА открыл дело в отношении Неймара за оскорбление судей
Дисциплинарный комитет УЕФА завел дело на нападающего ПСЖ Неймара.
Напомним, ПСЖ вылетел из 1/8 финала Лиги чемпионов из-за поражения "Манчестер Юнайтед" (1:3). После этого матча Неймар написал оскорбительный пост в инстаграме.
За слова, которые футболист использовал в соцсети, УЕФА, скорее всего, накажет бразильца.
Дата слушания пока не назначена.
Стоить отметить, что в матче "МЮ" - ПСЖ Неймар не участвовал. На данный момент футболист проходит восстановление.
А еще: Неймар попросил ПСЖ сохранить Алвеса| http://soccernews.ru
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|Команда
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|Марсель
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|Сент-Этьен
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|Реймс
|29
|46
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|Монпелье
|29
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|8
|Ренн
|28
|41
|9
|Ницца
|29
|41
|10
|Страсбур
|29
|39
|11
|Ним
|28
|37
|12
|Анжер
|29
|36
|13
|Бордо
|29
|34
|14
|Тулуза
|29
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|Нант
|28
|31
|16
|Монако
|29
|30
|17
|Амьен
|29
|29
|18
|Генгам
|29
|22
|19
|Дижон
|29
|21
|20
|ФК Кан
|29
|20