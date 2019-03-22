УЕФА открыл дело в отношении Неймара за оскорбление судей

Теги псжнеймарманчестер юнайтед

УЕФА открыл дело в отношении Неймара за оскорбление судей

Дисциплинарный комитет УЕФА завел дело на нападающего ПСЖ Неймара.

Напомним, ПСЖ вылетел из 1/8 финала Лиги чемпионов из-за поражения "Манчестер Юнайтед" (1:3). После этого матча Неймар написал оскорбительный пост в инстаграме.

За слова, которые футболист использовал в соцсети, УЕФА, скорее всего, накажет бразильца.

Дата слушания пока не назначена. 

Стоить отметить, что в матче "МЮ" - ПСЖ Неймар не участвовал. На данный момент футболист проходит восстановление.

А еще: Неймар попросил ПСЖ сохранить Алвеса| http://soccernews.ru

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