УЕФА открыл дисциплинарное дело против двух руководителей ПСЖ

Фото твиттер "ПСЖ"

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи и спортивный директор клуба Леонардо могут быть наказаны по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала" (1:3).

По информации L’Equipe, УЕФА открыл дисциплинарное дело против руководителей парижского клуба.

Напомним, что Аль-Хелаифи и Леонардо отметились агрессивным поведением после поражения от "сливочных".

В рапорте арбитра говорится, что они пытались зайти в судейскую комнату, блокировали дверь и сломали флажок одного из ассистентов.

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