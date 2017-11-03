УЕФА открыл дисциплинарное дело против "Зенита"

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УЕФА открыл дисциплинарное дело против "Зенита"

УЕФА открыл дисциплинарное дело против "Зенита" за неподобающее поведение болельщиков питерского клуба во время матча четвёртого тура группового этапа Лиги Европы против "Русенборга".

Фанатов "сине-бело-голубых" обвиняют в использовании пиротехники, бросании на поле посторонних предметов и нанесении ущерба стадиону.

Вердикт по этому делу будет вынесен на заседании дисциплинарного комитета УЕФА, которое состоится 16 ноября.

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Flamenco

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