УЕФА открыл дисциплинарное дело против "Зенита"
УЕФА открыл дисциплинарное дело против "Зенита" за неподобающее поведение болельщиков питерского клуба во время матча четвёртого тура группового этапа Лиги Европы против "Русенборга".
Фанатов "сине-бело-голубых" обвиняют в использовании пиротехники, бросании на поле посторонних предметов и нанесении ущерба стадиону.
Вердикт по этому делу будет вынесен на заседании дисциплинарного комитета УЕФА, которое состоится 16 ноября.
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|Группа B
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|О
|1
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|4
|10
|2
|Партизан
|4
|5
|3
|Янг Бойз
|4
|3
|4
|Шкендербеу
|4
|2
|Группа C
|М
|О
|1
|Лудогорец
|4
|8
|2
|Брага
|4
|7
|3
|Хоффенхайм
|4
|4
|4
|Истанбул ББ
|4
|2
|Группа D
|М
|О
|1
|Милан
|4
|8
|2
|АЕК
|4
|6
|3
|Аустрия Вена
|4
|4
|4
|Риека
|4
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Аталанта
|4
|8
|2
|Лион
|4
|8
|3
|Аполлон
|4
|3
|4
|Эвертон
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Копенгаген
|4
|6
|2
|Шериф
|4
|6
|3
|Локомотив Москва
|4
|5
|4
|Злин
|4
|2
|Группа G
|М
|О
|1
|Стяуа Бухарест
|4
|10
|2
|Виктория Плзень
|4
|6
|3
|Хапоэль Беэр-Шева
|4
|4
|4
|Лугано
|4
|3
|Группа H
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|4
|10
|2
|Црвена Звезда
|4
|5
|3
|БАТЭ
|4
|4
|4
|Кельн
|4
|3
|Группа I
|М
|О
|1
|Зальцбург
|4
|8
|2
|Марсель
|4
|6
|3
|Коньяспор
|4
|4
|4
|Витория Гимарайнш
|4
|4
|Группа J
|М
|О
|1
|Эстерсунд ФК
|4
|7
|2
|Заря Луганск
|4
|6
|3
|Атлетик Бильбао
|4
|5
|4
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|4
|4
|Группа K
|М
|О
|1
|Лацио
|4
|12
|2
|Ницца
|4
|6
|3
|Зульте-Варегем
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|4
|4
|Витесс
|4
|1
|Группа L
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|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|10
|2
|Реал Сосьедад
|4
|9
|3
|Русенборг
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|4
|4
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|4
|0