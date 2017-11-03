УЕФА открыл дисциплинарное дело против "Зенита" за неподобающее поведение болельщиков питерского клуба во время матча четвёртого тура группового этапа Лиги Европы против "Русенборга".

Фанатов "сине-бело-голубых" обвиняют в использовании пиротехники, бросании на поле посторонних предметов и нанесении ущерба стадиону.

Вердикт по этому делу будет вынесен на заседании дисциплинарного комитета УЕФА, которое состоится 16 ноября.

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