УЕФА открыл дисциплинарные дела против "Боруссии" и "Аталанты"

"Аталанте" и дортмундской "Боруссии" грозит наказание от УЕФА за поведение болельщиков во время очного матча этих команд в 1/16 финала Лиги Европы.

Организация открыла дисциплинарные дела против обоих клубов. Претензии заключаются в том, что фанаты бергамцев и "шмелей" бросали файеры и посторонние предметы.

Помимо этого, против "Аталанты" могут ввести санкции за расистское уханье болельщиков в отношении нападающего "Боруссии" Миши Батшуайи.

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