УЕФА открыла дело против Болгарского футбольного союза из-за расизма в матче с Англией

УЕФА инициировала разбирательство по итогам матча квалификации Евро-2020 между сборными Болгарии и Англии.

Дело против Болгарского футбольного союза заведено по нескольким пунктам, в том числе из-за расистского поведения фанатов.

Какие санкции грозят сборной Болгарии, пока неизвестно.

Напомним, что англичане разгромили соперника со счётом 6:0.

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