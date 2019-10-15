УЕФА открыла дело против Болгарского футбольного союза из-за расизма в матче с Англией
УЕФА инициировала разбирательство по итогам матча квалификации Евро-2020 между сборными Болгарии и Англии.
Дело против Болгарского футбольного союза заведено по нескольким пунктам, в том числе из-за расистского поведения фанатов.
Какие санкции грозят сборной Болгарии, пока неизвестно.
Напомним, что англичане разгромили соперника со счётом 6:0.
Не пропустите: Расистский скандал в Болгарии был запланирован. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Федун: "В 2023 году я слагаю полномочия. Это моё решение, которое не будет изменено"
-
Молодёжная сборная России уничтожила Эстонию в отборе Евро-2021
-
Расистский скандал в Болгарии был запланирован
-
ПСЖ предлагает Мбаппе сумасшедшие условия по новому контракту
-
Стало известно, какое наказание грозит сборной Болгарии
Лента новостей
-
Уткин - о Яремчуке: "Нормальное спортивное животное, инстинкты преобладают над разумом"
-
СМИ узнали сроки восстановления Модрича
-
Мбаппе отклонил предложение ПСЖ о новом контракте с зарплатой 50 миллионов евро
-
"Барселона" может отказаться от трансфера Неймара по четырём причинам
-
УЕФА открыла дело против Болгарского футбольного союза из-за расизма в матче с Англией
-
Божович назвал фаворита в борьбе за чемпионство в РПЛ
-
"Милан" нацелился на защитника "Челси"
-
2
Украинский журналист - о словах Яремчука: "Поддеть Россию - признак хорошего тона"
-
Федун: "В 2023 году я слагаю полномочия. Это моё решение, которое не будет изменено"
-
Молодёжная сборная России уничтожила Эстонию в отборе Евро-2021
-
Сборная Финляндии благодаря дублю Пукки разгромила Армению в квалификации Евро-2020
-
Клуб из третьего английского дивизиона отказался от услуг Хенрика Ларссона
-
Канделаки отреагировала на слова Яремчука о сборной России
-
1
Милнер: "Месси заставляет тебя выглядеть дураком"
-
Боатенг намерен покинуть "Баварию"
-
Габулов готов покинуть "Аланию"
-
Дзюба и чемпион мира Стояновский устроили волейбол-челлендж
-
Ловчев: "Не особо верю, что Тедеско что-то удастся сделать в "Спартаке"
-
3
"Реал" защитил базу клуба от дронов
-
1
Расистский скандал в Болгарии был запланирован
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3