УЕФА открыла дисциплинарное дело в отношении Роналду

УЕФА открыла дисциплинарное дело в отношении форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, информирует пресс-служба организации.

Сообщается, что будет рассмотрено поведение португальца во время ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Атлетико".

Роналду повторил жест наставника "матрасников" Диего Симеоне, схватив себя за пах, демонстрируя руками яйца.

Решение по наказанию звёздного нападающего будет озвучено 21 марта. Аргентинского тренера за аналогичный жест оштрафовали на 20 тысяч евро.

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