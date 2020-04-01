УЕФА отложил возобновление еврокубков



Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на неопределенный срок отложил возобновление матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, сообщает официальный сайт организации.

Напомним, что матчи еврокубков были приостановлены из-за пандемии китайского коронавируса COVID-19.

Напомним, что в Лиге Чемпионов определились четыре четвертьфиналиста и не сыграны еще четыре ответных матча 1/4 финала. В Лиге Европы сыграны несколько первых матчей 1/8 финала.

Не пропустите: УЕФА перенес матчи сборных, которые должны были пройти в июне. | http://soccernews.ru