УЕФА отложил возобновление еврокубков
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на неопределенный срок отложил возобновление матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, сообщает официальный сайт организации.
Напомним, что матчи еврокубков были приостановлены из-за пандемии китайского коронавируса COVID-19.
Напомним, что в Лиге Чемпионов определились четыре четвертьфиналиста и не сыграны еще четыре ответных матча 1/4 финала. В Лиге Европы сыграны несколько первых матчей 1/8 финала.
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