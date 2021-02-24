УЕФА отменил два крупных турнира из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил юношеский чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса. Турнир должен был состояться в 2021 году.

Кроме того, УЕФА отменил чемпионат Европы до 19 лет среди женщин. Финальный турнир по мини-футболу перенесен из Беларуси в Хорватию из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране.

При этом неизменными остаются планы о проведении будущим летом чемпионата Европы-2020 среди взрослых мужских команд.

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