УЕФА отменил матчи Лиги Европы с участием испанских и итальянских клубов
Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы "Севилья" - "Рома" и "Интер" - "Хетафе" не состоятся, сообщает официальный сайт УЕФА.
Изначально встречи должны были состояться завтра, 12 марта. Причиной отмены поединков является угроза распространения коронавируса. Новые даты проведения матчей будут назначены позднее.
Напомним, что на данный момент в Италии коронавирусом заболели более 10 тысяч человек. В Испании число заболевших превысило две тысячи человек.
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|4
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|4
|4
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|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
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|1
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|4
|9
|2
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|5
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|Мидлсбро
|4
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|Осер
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|Херенвен
|4
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