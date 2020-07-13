УЕФА отреагировал на отмену дисквалификации "Манчестер Сити" в еврокубках

1 Теги манчестер ситиуефа

УЕФА отреагировал на отмену дисквалификации "Манчестер Сити" в еврокубках

Пресс-служба УЕФА опубликовала заявление с реакцией организации на вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) касательно отстранения "Манчестер Сити" от участия в еврокубках в двух ближайших сезонах.

Напомним, что арбитраж полностью отменил дисквалификацию "горожан", а штраф для клуба сократил с 30 до 10 миллионов евро.

"УЕФА принимает к сведению решение суда о смягчении санкций, наложенных на "Манчестер Сити" независимым органом по финансовому контролю за предполагаемые нарушения правил лицензирования и финансового фэйр-плей. Отмечаем, что комиссия посчитала недостаточно убедительными доказательства, подтверждающие выводы органа, а также что многие из предполагаемых нарушений были ограничены по времени и выходят за пятилетний срок давности, предусмотренный правилами.

В течение последних нескольких лет финансовый фэйр-плей сыграл важную роль в защите клубов и помощи им в достижении финансовой устойчивости, и УЕФА остаётся верен своим принципам. В дальнейшем мы не будем комментировать данный вопрос", - говорится в заявлении УЕФА.

Не пропустите: "Манчестер Сити" выступил с заявлением в связи с отменой дисквалификации команды в еврокубках. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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jugulator
Пьянь

УЕФА принимает к сведению тот факт, что в CAS занесли сколько нужно.

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