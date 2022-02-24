УЕФА отреагировал на военную операцию России на Украине
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на военную операцию России на Украине.
"УЕФА разделяет серьезную озабоченность международного сообщества ситуацией с безопасностью, складывающейся в Европе, и решительно осуждает продолжающееся военное вторжение России в Украину.
Как руководящий орган европейского футбола УЕФА неустанно работает над развитием и популяризацией футбола в соответствии с общеевропейскими ценностями, такими как мир и уважение прав человека, в духе Олимпийской хартии. Мы по-прежнему полны решимости солидаризироваться с футбольным сообществом Украины и готовы протянуть руку украинскому народу.
Мы занимаемся этой ситуацией с максимальной серьезностью и безотлагательностью. Решения будут приняты Исполнительным комитетом УЕФА и объявлены завтра", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте УЕФА.
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