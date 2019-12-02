УЕФА отреагировала на массовые задержания болельщиков "Спартака" в Санкт-Петербурге

УЕФА не будет ничего предпринимать в связи с массовыми задержаниями фанатов "Спартака" в Санкт-Петербурге в преддверии матча 18-го тура РПЛ с "Зенитом".

"Этот вопрос находится в компетенции РФС и местных властей, поскольку инцидент произошел в рамках матча национальной лиги", - подчеркнули в пресс-службе организации.

Напомним, что в северной столице России накануне игры были задержаны десятки болельщиков "красно-белых" - по разным данным, от 80 до 200 человек.

В основном поклонники "Спартака" доставлялись в отделение полиции за мелкое хулиганство и распитие спиртных напитков в запрещённых местах.

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