УЕФА отстранила бельгийский клуб от еврокубков за участие в договорных матчах

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УЕФА отстранила бельгийский клуб от еврокубков за участие в договорных матчах

УЕФА поддержала решение Королевского бельгийского футбольного союза об отстранении "Мехелена" от еврокубковых соревнований.

"Малинцы" были уличены в организации договорных матчей в национальном чемпионате и участии в них.

Таким образом, клуб получил годичную дисквалификацию и не сможет сыграть в сезоне 2019/20 в Лиге Европы.

Напомним, что в минувшей кампании "Мехелен" выиграл Кубок Бельгии.

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