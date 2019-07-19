УЕФА отстранила бельгийский клуб от еврокубков за участие в договорных матчах

УЕФА поддержала решение Королевского бельгийского футбольного союза об отстранении "Мехелена" от еврокубковых соревнований.

"Малинцы" были уличены в организации договорных матчей в национальном чемпионате и участии в них.

Таким образом, клуб получил годичную дисквалификацию и не сможет сыграть в сезоне 2019/20 в Лиге Европы.

Напомним, что в минувшей кампании "Мехелен" выиграл Кубок Бельгии.

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