УЕФА отстранила бельгийский клуб от еврокубков за участие в договорных матчах
УЕФА поддержала решение Королевского бельгийского футбольного союза об отстранении "Мехелена" от еврокубковых соревнований.
"Малинцы" были уличены в организации договорных матчей в национальном чемпионате и участии в них.
Таким образом, клуб получил годичную дисквалификацию и не сможет сыграть в сезоне 2019/20 в Лиге Европы.
Напомним, что в минувшей кампании "Мехелен" выиграл Кубок Бельгии.
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|10
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