УЕФА ожидает роста стоимости телевизионных прав Лиги чемпионов с внедрением нового формата
Фото: твиттер УЕФА\Автор неизвестен
УЕФА ожидает, что с внедрением нового формата Лиги чемпионом стоимость телевизионных прав турнира значительно возрастет, сообщает издание Times Sport.
По информации источника, по ожиданиям организации ошеломляющий рост доходов начнется с 2024 года.
Отмечается, что в УЕФА считают, что доходы могут увеличиться примерно на 40 процентов - до более, чем 5 миллиардов евро в год.
Напомним, что в 2024 в Лиге чемпионов начнется действовать новый формат - так называемая "швейцарская система".
Также не пропустите: В Манчестере вновь ограбили дом футболиста. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Бордалас поделился ожиданиями от матча против "Атлетико"
-
"Рубин" не хочет платить Деспотовичу за расторжение контракта
-
"Барселона" хочет подписать нападающего после травмы Фати
-
Гайя продлит контракт с "Валенсией". Игрока хочет "Барселона"
-
УЕФА ожидает роста стоимости телевизионных прав Лиги чемпионов с внедрением нового формата
-
"Валенсия" может подписать защитника "Атлетика"
-
"Манчестер Сити" близок к подписанию Хулиана Альвареса
-
Стал известен номер, под которым будет играть Сергеев в "Зените"
-
В Манчестере вновь ограбили дом футболиста
-
Бенедетто вернулся в "Боку Хуниорс"
-
Бенедетто вернулся в "Боку Хуниорс"
-
Официально: Лисакович перешёл из "Локомотива" в "Рубин"
-
Рюдигер хочет заработать 55 миллионов евро по новому контракту с "Челси"
-
Газизов отреагировал на информацию о его желании вернуться в "Спартак"
-
"Манчестер Юнайтед" вышел из гонки за Холандом
-
"Крылья Советов" заинтересованы в аренде нападающего "Рубина"
-
Кроос высмеял жёлтую карточку, показанную ему в матче с "Эльче"
-
"Краснодар" расторг контракт с сербским защитником
-
Вермален завершил карьеру и стал тренером сборной Бельгии
-
"Спартак" объявил о продлении контракта с Игнатовым
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4