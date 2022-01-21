УЕФА ожидает роста стоимости телевизионных прав Лиги чемпионов с внедрением нового формата

Фото: твиттер УЕФА\Автор неизвестен

УЕФА ожидает, что с внедрением нового формата Лиги чемпионом стоимость телевизионных прав турнира значительно возрастет, сообщает издание Times Sport.

По информации источника, по ожиданиям организации ошеломляющий рост доходов начнется с 2024 года.

Отмечается, что в УЕФА считают, что доходы могут увеличиться примерно на 40 процентов - до более, чем 5 миллиардов евро в год.

Напомним, что в 2024 в Лиге чемпионов начнется действовать новый формат - так называемая "швейцарская система".

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