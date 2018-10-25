УЕФА озвучила суммы, заработанные участниками Лиги Чемпионов в прошлом сезоне.

В целом призовой фонд составил более 1,4 миллиарда евро. Больше всех "срубил" денег победитель турнира мадридский "Реал" - 88,7 миллионов евро.

Что касается российских клубов, то ЦСКА заработал свыше 23 миллионов, а "Спартак" - почти 20 миллионов.

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