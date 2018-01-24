УЕФА передал для Быстрова бронзовую медаль Евро-2008

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров в ближайшее время получит бронзовую медаль чемпионата Европы 2008 года.

УЕФА передал награду футболисту через исполняющего обязанности президента РФС Александра Алаева.

Напомним, что медаль несколько лет назад была украдена у игрока при ограблении его дома.

33-летний Быстров выступал за сборную России с 2004 по 2013 годы, провел за нее 47 матчей и забил 4 гола.

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