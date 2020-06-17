УЕФА перенес финал Лиги Чемпионов в Санкт-Петербурге на 2022 год
Президент УЕФА Александер Чеферин сообщил, что финал Лиги Чемпионов сезона-2020/2021 перенесен из Санкт-Петербурга в Стамбул.
Дело в том, что Стамбул должен был принять финальный матч в нынешнем сезоне, но поединок был перенесен в Лиссабон из-за пандемии коронавируса.
Таким образом, финал Лиги Чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге в 2022 года. Также на год сдвинуты еще два финала: в 2023 году решающий поединок будет сыгран в Мюнхене, в 2024-м - в Лондоне.
Напомним, что Лига Чемпионов нынешнего сезоне будет доиграна в формате "Финала восьми". Четвертьфиналы и полуфиналы пройдут из одного матча.
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