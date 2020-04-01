УЕФА перенес матчи сборных, которые должны были пройти в июне
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес все матчи сборных, которые должны были состояться в июне, сообщает официальный сайт организации.
Новые даты матчей на данный момент являются неопределенными и станут известны после дальнейшего уведомления.
Напомним, что из-за пандемии китайского коронавируса УЕФА перенес чемпионат Европы-2020 на 2021 год. Кроме того, приостановлены Лига чемпионов, Лига Европы и все европейские национальные чемпионаты, кроме Беларуси.
Не пропустите: ZDF: УЕФА определился с датами возобновления Лиги Чемпионов и Лиги Европы. | http://soccernews.ru
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|5
|3
|Словакия
|3
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|Россия
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|М
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|1
|Германия
|3
|7
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|7
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|Северная Ирландия
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|Группа D
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|1
|Хорватия
|3
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|3
|Турция
|3
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|О
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|3
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|2
|Бельгия
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|3
|Ирландия
|3
|4
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|Группа F
|М
|О
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|Венгрия
|3
|5
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|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1