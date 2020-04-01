УЕФА перенес матчи сборных, которые должны были пройти в июне

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УЕФА перенес матчи сборных, которые должны были пройти в июне

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес все матчи сборных, которые должны были состояться в июне, сообщает официальный сайт организации.

Новые даты матчей на данный момент являются неопределенными и станут известны после дальнейшего уведомления.

Напомним, что из-за пандемии китайского коронавируса УЕФА перенес чемпионат Европы-2020 на 2021 год. Кроме того, приостановлены Лига чемпионов, Лига Европы и все европейские национальные чемпионаты, кроме Беларуси.

Не пропустите: ZDF: УЕФА определился с датами возобновления Лиги Чемпионов и Лиги Европы. | http://soccernews.ru
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