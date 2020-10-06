УЕФА перенес на нейтральные поля домашние матчи сборных Армении и Азербайджана в Лиге наций
УЕФА перенес домашние матчи сборных Армении и Азербайджана в Лиге наций на нейтральные поля, утверждает Associated Press.
К такому решению союз пришел в связи с военным конфликтом между двумя странами в Нагорном Карабахе.
Сборная Армении должна была встретится с Грузией в Ереване 11 октября, однако теперь матч пройдет в польском городе Тыхы.
Домашняя игра сборной Азербайджана против Кипра 13 октября перенесена из Баку в албанский город Эльбасан.
Не пропустите: Роберт Левандовски - футболист года по версии УЕФА| http://soccernews.ru
главное
-
"Зенит" расстался с главой селекционной службы и всем селекционным отделом
-
Стало известно, сколько "Зенит" заплатил "Спортингу" за трансфер Вендела
-
Официально: хавбек Вендел перешел из "Спортинга" в "Зенит"
-
Тухель хотел видеть Суареса в ПСЖ, клуб так и не сделал предложение "Барселоне"
-
"Краснодар" выиграл борьбу за Зиньковского
Лента новостей
-
УЕФА перенес на нейтральные поля домашние матчи сборных Армении и Азербайджана в Лиге наций
-
Медведев прокомментировал трансфер Ригони в "Эльче"
-
"Тамбов" закрыл долги по зарплате за два месяца
-
Голкипер "Челси" Аррисабалага высказался о своем положении в клубе
-
Агент Вендела рассказал о трансфере игрока в "Зенит"
-
Официально: Кузяев подписал новый контракт с "Зенитом"
-
"Зенит" расстался с главой селекционной службы и всем селекционным отделом
-
Стало известно, сколько "Зенит" заплатил "Спортингу" за трансфер Вендела
-
Медведев высказался о переходе в "Зенит" хавбека Вендела из "Спортинга"
-
Семин: "Без болельщиков футбол очень скучный. Нужно делать все, чтобы они были на игре"
-
Голкипер Беленов признан лучшим игроком "Уфы" в сентябре
-
"Краснодар" близок к покупке защитника "Ростова" Чернова
-
Васильев рассказал, почему не стал гендиректором "Спартака" после увольнения Цорна
-
Официально: хавбек Вендел перешел из "Спортинга" в "Зенит"
-
Голкипер "Реала" и сборной Украины Лунин заразился коронавирусом
-
Александр Кокорин купил автомобиль "Ока" ради красивых номеров
-
Тухель хотел видеть Суареса в ПСЖ, клуб так и не сделал предложение "Барселоне"
-
"Барселона" просила Дембеле покинуть клуб. Футболист откеазался
-
"Краснодар" выиграл борьбу за Зиньковского
-
Газизов отрицает превышение квоты на посещение болельщиками матча "Спартак" - "Зенит"
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4