УЕФА перенес на нейтральные поля домашние матчи сборных Армении и Азербайджана в Лиге наций

УЕФА перенес домашние матчи сборных Армении и Азербайджана в Лиге наций на нейтральные поля, утверждает Associated Press.

К такому решению союз пришел в связи с военным конфликтом между двумя странами в Нагорном Карабахе.

Сборная Армении должна была встретится с Грузией в Ереване 11 октября, однако теперь матч пройдет в польском городе Тыхы.

Домашняя игра сборной Азербайджана против Кипра 13 октября перенесена из Баку в албанский город Эльбасан.

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