УЕФА планирует провести ребрендинг Лиги Европы

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УЕФА планирует провести ребрендинг Лиги Европы

УЕФА задумала ребрендинг Лиги Европы.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, будет изменен гимн, логотип и мяч турнира.

В УЕФА надеются, что ребрендинг приведет к повышению престижа Лиги Европы.

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