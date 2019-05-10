УЕФА определил лучший гол недели в Лиге чемпионов

УЕФА по итогам голосования определил лучший гол недели в Лиге чемпионов.

Лучшим стал гол капитана "Барселоны" Лионеля Месси со штрафного в ворота "Ливерпуля" (3:0) в первом полуфинальном матче. Футболист на 82-й минуте забил гол левой ногой с 17 метров.

За звание стать лучшим также боролись нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги и его гол в ответном матче с "Барселоной" (4:0), полузащитник "Аякса" Хаким Зиеш и "Тоттенхэма" Лукас Моура.

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