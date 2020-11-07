УЕФА почтил память Михаила Жванецкого

Пресс-служба УЕФА опубликовала цитату сатирика Михаила Жванецкого о футболе.

Напомним, что в пятницу легендарный артист умер в возрасте 86 лет.

"Чтоб они так играли, как они пьют нашу кровь", - говорится в цитате Жванецкого, опубликованной УЕФА.

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