УЕФА подготовил проект отборочного раунда ЧМ-2022 в Европе.

В отборе примут участие 55 европейских сборных, которые разделят на 10 групп (5 по 5 и 5 по 6). Победители групп напрямую выйдут в финальную часть турнира.

Вторые места групп отправятся в плей-офф, где к ним присоединятся две лучшие сборные Лиги наций-2020/21. Из этих 12 сборных определятся еще три, которые также отправятся на ЧМ-2022.

Отметим, что данный проект отбора пока не утвержден.

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