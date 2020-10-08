УЕФА подтвердил, что "Локомотив" успел заявить Зе Луиша

Громкого скандала с участием московского "Локомотива", который намечался накануне, удалось избежать.

Напомним, что бывший генеральный директор "железнодорожников" Илья Геркус утверждал, что клуб не успел внести новичка Зе Луиша в заявку на Лигу Чемпионов.

Директор по связям с общественностью "Локо" Кирилл Брейдо появившиеся данные опроверг, а теперь точку в ситуации поставил УЕФА.

Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал на своём официальном сайте заявку вице-чемпиона РПЛ и Зе Луиш в ней указан под 29-м номером.

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